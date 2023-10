Ако локацията и цената са добри, то това са достатъчни фактори, за да има смисъл имотът да бъде ремонтиран

© Plovdiv24.bg Какво е Fix and flip и откога този бизнес стана популярен у нас? Има ли полза и как се ориентираме в покупката на имоти с цел препродажба? По темата говори по БНР Христо Шомов, експерт във Fix and flip.



"Fix and flip е, когато се купи даден имот в лошо състояние, ремонтира се и се продаде. На въпроса дали е популярно у нас, честно казано не мога да дам отговор", каза той.



По думите му, когато се говори за старо строителство състоянието на един имот може да погълне много средства за ремонт. Всички тези фактори могат да бъдат използвани за намаляване на цената, но понякога това не се случва. Понякога, ако локацията и цената са добри, това са достатъчни фактори за да има смисъл имотът да бъде ремонтиран.



"В един ремонт на старо строителство, най-скъпите неща са такива неща, които не се виждат. Обзавеждането и мебелировката не е най-скъпото. Най-скъпото е, че сте сменили абсолютно всичко - ВиК инсталацията, електрическата инсталация, сложили сте нови настилки, изравнили сте, направили сте стените и т. н. Затова е много важно, когато човек купува такъв Fix and flip, той да има добра проследяемост как са се случили нещата и тези невидими неща дали са изпълнени правилно и добре и с качествени материали. Защото всеки може да сложи гипсокартон, да затвори едни проблеми и да сложи едни мебели", отбеляза Шомов.