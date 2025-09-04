ЗАРЕЖДАНЕ...
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
- В рамките на кампанията предстоят срещи с гражданите, представителите на бизнеса и местните власти;
- Съветът планира информационни събития като допълнение към разсяснителната кампания;
- В малките населени места, където няма банки, обменът ще се извърши от "Български пощи";
- За сигурен и лесен за гражданите процес е редно те да отнасят въпросите си към отговорните институции.
"Все още виждаме много хора, които обменят валута в чейндж бюра. За тези хора по-доброто действие е да внесат сумите в банка, така че след 1-ви януари те да бъдат директно превалутирани", посочи още Русинова и припомни, че от началото на 2026 година пенсионерите също ще получават вече средствата си в евро.
"В малките населени места много често дори възрастните хора получават пенсиите си в пощите, така че там, заедно с местните органи, МВР също ще предприемат съответните мерки за сигурността и комфорта на хората", увери тя. По думите ѝ, притеснения има и при представителите на бизнеса.
"Най-често срещаният въпрос е дали ще бъдат подсигурени нужните наличности от банките, особено при малкия и среден бизнес. Има и притеснения за настройване на софтуер, касови апарати", обясни председателят на Икономическия и социален съвет пред NOVA.
Русинова посочи, че всички социални плащания в периода след 1-ви януари също автоматично ще се извършват в евро. Тя призова всеки опит от трета страна към обмен или участване в договорни отношения по този повод да бъде отклонен.
"Ако все пак някой има нужда или желае да обмени парите си, по-добрият вариант е това да се случи след 1-ви януари", каза още тя.
