Европейски регламент задължава всички апартаменти за краткосрочен наем за туристи да се регистрират в общините. В противен случай те ще изчезнат от големите платформи за настаняване.С регистрацията идват и задължителните данъци за собствениците. С колко ще се оскъпи почивката и ще се изсветли ли туристическият сектор?Соня и Ян от Германия идват в София за 5 дни. Избират да ги прекарат в апартамент под наем в центъра. "Защото ние сме 4 човека, имаме нужда от 3 спални и е по-лесно да намерим това в апартамент", разказва пред NOVA Соня. "В хотела трябва да вземем няколко стаи, а така е по-лесно да сме заедно", допълва Ян.Фернандо и Марчела - туристи от Испания, също избират апартамент. "По-евтино е, апартаментът е много хубав и е в центъра на града. Хотелите в центъра са доста по-скъпи", казва Фернандо.Тези предимства на апартаментите за краткосрочен наем водят до сериозен ръст на предлагането през последните години. Това обаче може да приключи съвсем скоро. "На 20 май влиза в сила един регламент, който предвижда всички платформи за краткосрочно настаняване, да изискват регистрационен номер от всеки обект, който рекламират", обясни Борис Павлов от Българската асоциация за туристически имоти и иновации.В България система за регистрация на подобни имоти съществува от 2020 година. Въпреки това регистрираните са около 7-8 хиляди във всички общини, посочва Павлов. По думите му по-големият проблем е с нерегистрираните, които са още толкова.Причината - с регистрацията идват и данъците. Част от собствениците определят мярката като изравняване на пазара. Мира Цонева, която е собственик на апартаменти за краткосрочен наем, регистрира своите 4 апартамента в София още преди да ги качи в онлайн платформите."Например патентният данък за София е около 180 евро за стая, а туристическият данък на нощувка е 51 цента. Това не е висока цена, предвид, че могат да се изкарват добри доходи от подобен тип дейност", коментира тя."Аз съм за този нов регламент, защото по този начин ще се отсеят обектите, които не попълват изискванията на туристите", смята Анелия Гърменова, собственик на къщи за гости в село Баня.Правила на пазара подкрепят и някои туристи с горчив опит. "Аз не вярвам на апартментите. Имал съм неприятни преживявания в Азия, Германия и Нидерландия, затова предпочитам хотелите. Понякога офертите и снимките не отговарят на реалността", казва Феликс, който е турист от Германия.Новите правила ще доведат и до по-скъпи нощувки. Нови цени ще има не само в България, но и в цяла Европа. "Очакваме около 30-40 процента ръст щом тази регулация влезе в сила. Предлагането няма да падне наполовина, но в момента цените са много ниски", коментира още Борис Павлов.