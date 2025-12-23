Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празниците
©
24 декември 07:30 – 19:00 часа
31 декември 07:30 – 17:00 часа
25 декември и 1 януари - почивни дни за всички магазини
2 януари - всички магазини отварят в 10:00 и затварят със съответното работно време на всеки магазин.
