Ако след 10 години намерите в дома си левове или стотинки, стана ясно дали ще можете да ги обмените в евро
Този въпрос буди любопитство у българите. БНБ дава отговор:
Без ограничение във времето и в неограничено количество Българската народна банка ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, спазвайки изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
