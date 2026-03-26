Хасан Адемов вече призова всички граждани, които имат данни за подобни практики, да ги предоставят.
Всички сигнали, които съдържат достатъчно конкретна информация, за да бъде възможно образуването на проверка, ще бъдат своевременно проверени от контролните органи на Министерството. Тези, в които има данни за престъпление, ще бъдат изпратени към правоохранителните органи.
Министър Хасан Адемов вече предприе мерки по първите сигнали, които постъпиха. Такива идват както от граждани, така и от самите структури на социалното министерство.
Начините за подаване на сигнали от граждани са:
Денонощно: чрез имейл: mlsp@mlsp.government.bg
– чрез формата за подаване на сигнали в секцията "Антикорукция“, която можете да намерите тук: https://www.mlsp.government.bg/forma-za-podavane-na-signal-za-koruptsiya
– чрез двете кутии, поставени на двата входа в сградата на МТСП – гр. София, ул. "Триадица“ № 2
В работно време: На безплатен телефон: 0800 11 617
– На място в приемната - Център за информация и услуги, в сградата на МТСП – гр. София, ул. "Триадица“ № 2
Ако станете жертва на корпоративен натиск на работното място за изборите – ето към кого да се обърнете
©
Още по темата
/
Андрей Райчев: Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90
25.03
Съветник на служебния премиер: Наблюдава се "лавинообразно нарастване" на сигналите за изборни нарушения
25.03
Още от категорията
/
Министър Христанов: За България е важен въпросът за съфинансирането на агроекологичните мерки, поради различията във финансовите възможности
17:10
Проф. Богомил Манов: България трябва внимателно да реши за кешовия лимит, дългосрочно минусите в сивата икономика ще доминират
09:04
Гюров: Досега се прилагаха широки мерки с хеликоптерни пари, сега отделяме време за таргетиран подход
25.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.