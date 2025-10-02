Българското законодателство е ясно – нормата за работно време е 40 часа седмично. Но животът не винаги следва графика на чиновника. В здравеопазването, транспорта, охранителната дейност, дори журналистиката и редица други сфери е невъзможно да се работи само от понеделник до петък по осем часа. Тук на помощ идва сумираното изчисляване на работното време (СИРВ).Член 142, ал. 2 от Кодекса на труда допуска въвеждането на СИРВ за период до 6 месеца, а в някои производства – до 12. Това означава, че работникът може в отделни седмици да работи повече или по-малко от 40 часа, но в края на отчетния период часовете трябва да се изравнят с нормата.Работодателят е длъжен да издаде заповед за въвеждане на сумирано изчисляване. В нея се определя периодът, за който ще се отчита работното време, както и длъжностите, които попадат в този режим. Към заповедта се прилага и поименен график на смените. Този график не е пожелателен – той е задължителен и представлява документ, с който служителят трябва да бъде предварително запознат.Според чл. 9а от НРВПО графиците за работа при сумирано изчисляване се утвърждават от работодателя преди започване на работа за съответния отчетен период.Това е най-болезненият въпрос за всеки работник. Законът не позволява графикът да бъде връчван "в последния момент“, пише "Фокус". Чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда постановява, че "разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред или в друг акт на работодателя“. Това означава, че служителят трябва да знае поне преди началото на отчетния период кога и колко ще работи.Освен това чл. 9б от НРВПО изрично предвижда, че при промени в утвърдения график работникът трябва да бъде уведомен най-малко 24 часа предварително. Тоест – ако работодателят реши да размести смените, не може да очаква служителят да се яви на работа, когато е научил за това едва часове преди началото ѝ.– Графикът за целия период трябва да бъде готов и предоставен на работниците преди началото на отчетния период.– Промените в смените трябва да се съобщават минимум 24 часа по-рано.– Междудневната почивка между две смени трябва да бъде поне 12 часа, за да се осигури безопасна и ефективна работа.Работникът има право да планира живота и почивките си.