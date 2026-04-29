През последните дни много хора споделят оплаквания от главоболие и отпадналост. Подобни симптоми често се свързват с магнитни бури, но актуалните прогнози не показват наличие на значима геомагнитна активност.

По данни на центровете за космическо време, използвани в международните прогнози (включително модели на NOAA/SWPC), геомагнитната обстановка в момента е спокойна до слабо променлива и не се очакват магнитни бури от клас G1 или по-висок в краткосрочен план, провери ФОКУС.

Какво всъщност се случва с времето

Докато космическото време е спокойно, метеорологичните условия показват друга картина. Според данни от НИМХ и регионални прогностични анализи, в страната се наблюдават промени в атмосферното налягане, свързани с преминаване на атмосферни фронтове и по-динамично време.

Рязкото понижение на атмосферното налягане често се свързва с:

– главоболие

– умора и сънливост

– понижена концентрация

– усещане за тежест в тялото

Тези реакции са особено изразени при т.нар. метеочувствителни хора.

Как реагира организмът

При спад на атмосферното налягане се променя леко балансът в съдовата система. При някои хора това води до разширяване на кръвоносните съдове, което може да провокира главоболие или чувство за натиск в главата.

Специалисти по метеорологична медицина и наблюдения на Метео Балкан посочват, че комбинацията от ниско налягане, висока влажност и бърза смяна на времето е сред най-честите причини за подобен дискомфорт, независимо от липсата на магнитна буря.

Магнитни бури или метеорологичен ефект

Важно е да се направи разграничение. Магнитните бури са резултат от слънчева активност и се регистрират чрез геомагнитни индекси. В момента такива стойности не се наблюдават.

От друга страна, метеорологичните промени в атмосферата са достатъчни сами по себе си да предизвикат физически реакции при чувствителни хора, без да има връзка с космическо време.