ЗАРЕЖДАНЕ...
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна", в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело
©
Българинът не знае, че консумира имитиращи продукти. Да сте видели щандове за имитиращи продукти? Самото понятие "имитиращи продукти" е уникално за България. Тази технология на производство е забранена в ЕС от повече от 2 години, заяви пред БНТ Сергей Иванов.
Това, което тук се нарича "имитираща храна", в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело, допълни той.
Андрей Велчев от Сдружението за достъпна и качествена храна подчерта, че вече 15 години периодично една и съща информация "буквално тероризира" българския потребител. Той е категоричен, че е направено всичко необходимо "имитиращите продукти" да са надлежно обозначени и отделени по щандовете, за да се знае, че не са млечни.
"Имитиращите продукти са с по-високо водно съдържание и се продават на обособено за това място."
Велчев подчерта, че на търговци, които нарушават правилата, се налагат изключително строги наказания.
Още от категорията
/
Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента
10:31
НОИ: Българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона
08:42
Правителство, работодатели и синдикати сядат на една маса, за да решат каква ще е линията на бедност за 2026 г.
01.09
Темата за еврото влиза в учебниците! МОН напомня на учителите да интегрират темата за въвеждането му в клас
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.