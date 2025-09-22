ЗАРЕЖДАНЕ...
Актьор: В политиката се случва нещо пошло и доста елементарно за разчитане
Хаос в управлението
Според него в момента не знаем какво искаме и в това е проблемът.
"Лутаме се между това какво искат големите сили, на кого да угодим и колко. По този начин се пораждат вътрешни сили в България, които са много агресивни", добави Танев.
"Зависими сме, но въпросът е да изберем от какво да бъдем зависими. Искам да бъда независим от простотията и агресията, искам да съм зависим от ума, смисъла, любовта и истинския патриотизъм", каза актьорът Георги Кадурин пред Bulgaria ON AIR.
По думите на Танев в политиката се случва нещо пошло и доста елементарно за разчитане. Той определи поведението на депутатите като "пошъл театър".
И двамата са на мнение, че демокрацията се е изтощила и липсва идея.
Необходими са действия
"Трябва да се опитаме да създадем от блато езеро. Нищо не правим в това отношение. Всички плюем в това блато и се примиряваме", коментира Кадурин.
"Деморализация пълна. Състезават се кой повече е откраднал", отбеляза Танев.
Според Кадурин политиката е "от ден до пладне", а не е за цял живот.
Месията е във всеки от нас
"Ти не си учител, за да се учиш в кариерата си. Трябва да влезеш научен - да си принципен, да си точен и да се грижиш за хората. Месията е във всеки от нас", посочи Танев.
Той подчерта, че когато ставаш политик, носиш отговорност не само за себе си, но и за тези, които са гласували за теб.
