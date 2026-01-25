Акушерка Оля Дукат, майка на трима сина и една дъщеря, съчетава личния си опит с професионалния поглед върху раждането. Работила е с семейства от Русия, Великобритания, Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Полша, Белгия, Израел, Чили, Бразилия и Индия. Тя твърдо вярва, че всяко раждане е уникално, а споменът за него остава завинаги.Дукат е събрала в книга преживяванията на бащи, присъствали на раждането на своите деца. В интервю за нашия сайт тя разказва за професионалния си път, предизвикателствата и радостите на акушерството, както и за значението на присъствието на бащите."Не бих казала, че акушерството е изчезваща професия, но определено има нужда от промяна. В много държави тази професия е подценена, а у нас акушерките нямат самостоятелна практика и често се възприемат като помощник на лекаря“, обяснява Дукат.Според нея ниското заплащане, стресът и нощните смени отказват младите хора да изберат тази професия. За Оля изборът ѝ е дошъл покрай собствените ѝ раждания: "Усетих, че има нужда от човешка и емоционална подкрепа и си казах: кой, ако не аз, да го прави?“"Топ въпросът е: това нормално ли е?“ – казва Дукат. "Всичко е нормално: физически усещания, изтичане на околоплодна течност, плач на бебето, дори изхождането му“, уточнява тя.Акушерката обяснява, че тяхната роля е да успокояват и да дават адекватна помощ, когато нещо не е нормално."Имаше период, в който почти всяка жена предпочиташе секцио. Сега голяма част искат напълно естествено раждане без намеса и медикаменти“, споделя Дукат пред NOVA.Що се отнася до присъствието на бащите, Оля уточнява, че подготвените мъже не се притесняват. "За 15 години работа не съм имала нито един припаднал баща. Всички казват: ‘Не съжалявам, никога не бих го пропуснал’“, казва Дукат."Работата е трудна и предизвикателна, но си струва – всяко раждане е различно и никога не е рутинно. Виждаш как се ражда живот – това е изключително удовлетворяващо“, казва Оля Дукат.