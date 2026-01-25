Албанецът с българска душа: Нито една стотинка не давам на такива пишман сервитьори
В България питаш нещо сервитьора и те посреща ‘’Чакай малко’’ или в най- добрите случаи ‘’Ей, сега’’. Когато поръчваш вода, ти идва след 20-30 минути, прави се на луд и без да те пита каква вода, ти носи Acqua Panna, което в Италия е жълти стотинки, а тук ти я продава 10 лв. Когато му кажеш, може ли българска вода (слава на Бога има страхотни български минерални води) те гледе така лошо, че ако не е отворил Panna-та по пътя, ще има оправдание да ти откаже.
След това се почва една борба с него за поръчка, накрая на 10-15% бакшиш не ти казва нито благодаря, а те гледа толкова лошо.
Бил съм на всички страни в този бизнес.
1. От 1998 до 2004 съм бил сервитьор, барман и собственик на различни заведения в Гърция (повечето в Атина). Изкарал съм като барман по 2-250€ на ден бакшиш. Имал съм случаи и са ми оставяли по 100% от сметката бакшиш. Организирах работата си максимално бързо, красиво, а те ходят като сакати, или все едно жената ти те е оставила снощи. Как да имаш, като не искаш да знаеш, как?
2. 2004 съм бил сервитьор за малко време в Италия (Милано).
3. 2005 съм управлявал заведение на брат ми в Албания.
4. От 2007 до 2014 съм бил собственик на няколко различни заведения и хотел в България.
5. От 2014 досега съм само клиент и то все по-малко стъпвам на заведения. Взимам един дюнер от арабин, той с развален български, аз още с по-развален, но се разбираме и се прибирам вкъщи.
Обслужването в България е толкова ниско ниво, толкова може да те дразни един сервитьор, че даже на гишето на КАТ са по-усмихнати.
Знаете, колко много обичам България, знаете колко много обикалям районите, но обслужването е с толкова сърдита муцуна или получаваш една фалшива усмивка.
Нито една стотинка не давам на такива пишман сервитьори. Трябва да се бориш днес, а не просто да движиш и да се перчиш.
Не, че ходя много по заведенията, но нямам търпение да видя как ме обслужват вече роботи.
Усмихнете се бе хора, обърнете внимание на работата си, много повече пари ще изкарате, дори и само това да ви е в главата.
Моето уважение към свестните сервитьори, сигурен съм, че има такива. Срещнал съм, но се броят на пръстите на едната ръка.
Още от категорията
/
Лекар: Всеки един човек, който е решил да отслабва по този начин - трябва да се прегледа при ендокринолог
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.