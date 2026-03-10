Нашето общество е в дефицит на култура на паметта. Знаем, че историята се повтаря. Трябва да научим уроците от историята, за да не се повтарят отново. Това каза председателят на Центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф“ Алберта Алкалай в предаванетонаНа днешния ден отбелязваме 83 години от спасяването на 50 000 български евреи. Почитаме и паметта на 11 304 евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия, които биват депортирани и загиват в нацистките концлагери."Спомените на моите прадеди са смесени. С голямо огорчение си спомнят за онези години, но в същото време и с особено умиление към всички жестове на съпричастие и на милосърдие от страна на техни близки, съседи, колеги. Точно в такива драматични и съдбовни моменти човек може да покаже колко голяма е неговата човечност. В крайна сметка такава е и човешката история – драматична, многопластова и многозначна“, допълни Алберта Алкалай.Примерът на достойните българи, които преди 83 години не са се поколебали да жертват социалното си положение, а някои и живота си, трябва да бъде помнен. "Само чрез паметта можем да осъзнаем и ужаса, и подвига на смелостта, и човечността. Трябва да се повтаря, трябва да се пази и помни, защото новите поколения се образоват от TikTok и от социалните мрежи, където много често информацията е фалшива. Това е урокът на съвестта – да покажем, че щом тогава това е било възможно, то може да бъде възможно и в бъдеще. Във всеки един от нас е програмирано да бъде почтен, достоен и смятам, че ако този урок го дадем на идните поколения, сме си свършили работата“, заяви Алкалай.По думите й българският народ винаги е бил толерантен, силно емпатичен и съпричастен към болката на другия. "Подадохме ръка и на украинските бежанци, които бягаха от войната в Украйна, сега сърцата ни са отворени за всеки, който страда. Надявам се със силата на дипломацията тези бомби да заглъхнат и по някакъв начин да се нормализира нашето общество и езикът на омразата, защото преди бомбите и концлагерите всичко е започнало с езика на омразата“, припомни Алберта Алкалай.