Наблюдава се минимално поскъпване на цените на стоки и услуги в следствие от войната в Иран. Това каза в предаванетонамодераторът на платформата "Антиспекула“ Александър Бубиа.При сравнение на цените между датата на започване на конфликта в Иран и вчерашният ден се наблюдава минимално поскъпване на типовия и ръжения хляб с 0,3%, на свинското месо с 0,7%, телешкото с 1,3%. "Яйцата, които не са спирали да поскъпват през последната половин година повишават цената си с 1,6% като вече двата вида са на почти еднаква средна цена в цялата страна, около 30 евроцента,“ посочи гостът и добави, че има продукти, които намаляват своята цена, като даде пример с краставиците, през последния месец продължават да бележат спад в цената и вече са около 3,3 евро.Като пряк ефект от случващото се в Близкия изток вече се забелязва поскъпването на горивата в бензиностанциите. "Видяхме КЗП започна да проверява бензиностанциите, дали повишаването на цените, ако има такова, е обосновано. Да се надяваме, че няма да стигне до същото заключение, както при проверките си за сметките за ток на хората,“ каза той и добави, че през последния месец "Антиспекула“ заедно с Гражданската платформа "Изправи се БГ“ са помогнали на стотици граждани да подадат своите жалби срещу завишените сметки за ток.Според Бубиа има изключително фрапиращи случаи и даде пример с пенсионерка, която живее под наем и сметката за ток януари спрямо януари миналата година нараства два пъти, както и случаи от 50 лева сметка да нарасне на 50 евро, както и фактори, в които поскъпването е повече от двойно. "Наистина ми ще отбележа колко нелепи и обидни изглеждат всички оправдания за това, че видите ли просто било студено и повече хората са консумирали. Още по-абсурдно е, че когато се подават жалби към КЕВР за сметките за ток, КЕВР възлага на ЕРП-ата да ги проверяват. Т.е. в един момент се оказва, че тези за които много хора имат съмнение, че са им раздули сметките, накрая да проверят дали всичко е наред.“По думите му ЕРП-ата са закупили с 40% повече енергия за декември от борсата, но не е ясно и няма проверки на това дали всъщност тази енергия е стигнала до домакинствата. "Може да се окаже, че накрая счетоводно са завишавани сметките на индивидуалните домакинства, без тази енергия реално да е стигнала до тях. По този начин се раздува битовият сегмент на пазара за електроенергия и по този начин е възможно ЕРП-ата да получават по-големи компенсации заради раздуването на битовия дял.“След сметките за ток, сега дойде ред и на водата и от 1 март цената за държавните ВиК дружества скочи с до 14%. "Министърът на регионалното развитие така и не се възползва от своето правомощие да възложи на държавните ВиК дружества, на които министърът е принципал, да не се възползват от тази нова максимална цена, която КЕВР отговори още в декември. Това беше наистина поредният удар върху хората след ценовия шок, който наблюдавахме през последната година и половина и който очевидно не спира.“