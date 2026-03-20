Александър Димитров: Има шанс "Сияние" да бъде шеста политическа сила
© ФОКУС
По думите му, едните имат интерес от по-ниска избирателна активност, а другите - от по-висока. При висока активност очевдиният печеливш ще бъде формацията "Прогресивна България" на Румен Радев.
Гостът изтъкна, че политическите сили като ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН, "Възраждане" се фокусират върху своите избиратели, а не върху всички гласоподаватели.
"На практика, кампания няма, ако забелязвате. На това нещо трябва да се противодейства. Ако отговарях за кампанията на Радев, бих искал, аз да диктувам темпото, да засиля играта", коментира Димитров.
Димитров коментира и формацията на Николай Попов "Сияние": "Тя стои сякаш встрани от едната и от другата група, без да прави кой знае какво, но със специфична, тематична заявка. Мисля, че ако тази формация изиграе добре картите си, при тази пасивност на останалите играчи, да не се окаже, че имаме изненадващ шести играч в парламента".
"Най-вероятният вариант е 5 формации, с малко по-висока избирателна активност, категорична победа за Румен Радев и благодарение на високата избирателна активност, по-малките играчи са потопени. Но ако пасивното поведение на Радев продължи, можем да се окажем в много интересна ситуация - шести в парламента, да не се окаже, че и седми. Колкото по-ниска е активността, толкова по-голям е шансът на малките формации като "Сияние", като БСП или като МЕЧ да прескочат.
Все още е рано да се каже какъв е потенциалът на тези формации, а ако кампанията се активизира, аз все още мисля, че 5 ще бъдат формации. Ако продължат тенденциите от последните дни, тогава може да участва 6-та и ако би трябвало да заложа, кой ще е шестата, по-скоро бих казал "Сияние", а не БСП", каза Димитров.
"Ако хората излязат да гласуват, това би дало легитимност, би изчистило политическите процеси", смята експертът.
По негови предположения, ще имаме парламент, който много трудно би излъчил правителство.
Още по темата
/
Дечев: Образувани са 45 досъдебни производства, свързани с изборни нарушения, на предните избори за същото време са били 4
16:17
Още от категорията
/
Петър Кичашки: Гюров не си дава сметка, че удря националните геополитически интереси на България
20:53
Енергийният министър: Длъжни сме да гарантираме, че нито един клиент няма да плати повече от това, което е използвал
16:04
Омбудсманът: Постъпили са 800 жалби за завишаване на сметките за ток, гражданите имат право да получат отговор!
12:57
През лятото всеки ще може да се вози в най-модерните влакове у нас: Мотрисите развиват до 160 км/ч и предлагат много добри условия за пътниците
10:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.