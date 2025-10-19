ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Йорданов: Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ"
"Преди обаче да мислим за най-хубавото, би било добре, ако правителството откаже да осигури коридор за този полет. Със сигурност така ще постъпят Полша и Румъния. Така на владетеля на Кремъл ще му се наложи да лети дълго и предълго, за да стигне до Будапеща. Според специализираното издание Air Live мршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Най-вероятно ще заобиколи през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, за да кацне в Будапеща.
Наистина продължителен полет, но не защото на високопоставения пътник много му се пътува, ( той все пак е на години!), а защото е сгазил лука и Международният наказателен съд е издал заповед за неговия арест. Владимир Путин е обвинен за извършените от руските войски престъпления в Украйна, включително и за незаконната депортация на украински граждани, сред които и много деца. Това за децата е вярно. Те са отвлечени от родината им, за да бъдат превърнати в еничари.
Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ". Трябва да го каже още сега. За да си планират в Москва друг маршрут и да са наясно, че той ще бъде по "Околовръстното".
Голяма грешка допуска американският президент, че отново ще се среща с руския президент. При предишната, състояла се между двамата в Анкъридж, той посрами своята страна. Сега май е решил да стори същото и в Будапеща. Що се отнася до домакина на срещата, унгарският премиер Виктор Орбан, той отдавна е путинофил. И путинофилството му го направи и тръмпист. Голямо унижение за Унгария", пише още Йорданов.
