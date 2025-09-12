ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Колячев временно оглавява КЗП
Икономист с повече от 13 години опит в пазарните проучвания, с пряко участие в ръководството на значими за икономическото развитие на страната структури, сред които Комисия за защита на потребителите и Национална електрическа компания. Има теоретична и практическа подготовка в пазарното поведение на субектите, цените и ценообразуването, секторните анализи и защита на икономическите интереси на потребителите. Заемал е експертни длъжности в министерството на регионалното развитие и благоустройството и КЗК. Член е на КЗП от май 2024г.
Комисията за защита на потребителите продължава активната си работа за защита интересите и правата на гражданите. В ход е информационната кампания по места на Комисията по повод въвеждането на еврото в Република България.
