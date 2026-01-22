Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
© ФОКУС
По думите му търговците нямат право да връщат клиенти с банкноти от 100, 200 или 500 евро, но има изключения – трябва да съответстват на обема на покупката.
"Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже такова плащане. Хубавото е, че тези сигнали са все по-малко. След 10 дни единствената валута, в която ще могат да върнат е евро. Миналата година за месец януари имаме под 3000 жалби и сигнали към КЗП, тази година, за 21 дни – 6300, но те намаляват прогресивно“, уточни пред bTV Колячев.
По отношение на проверката в бургаски музеи за необосновано вдигане на цените, той обясни, че цената от 5 лв. за вход е станала 5 евро. "Съгласен съм, че от много години не са вдигали цените и имат много разходи, изискали сме всички данни, надаваме се, че ще имат добра икономическа обосновка.
По думите му има сигнали за увеличаване на цени на паркинги, гробища и други услуги. Той обясни, че гражданите могат да сигнализират на телефона, приложението или на имейла на КЗП.
Колячев обясни, че при проблеми с банкоматите трябва хората да се обръщат към конкретната банка. Той посочи, че има видеозаписи и подобни казуси се решават лесно.
Той уточни, че сигналите за фалшиви банкноти се препращат към полицията: "Смятам, че имаме голяма успеваемост в разкриването на подобен тип измами“. Колячев каза още, че очаква сигналите за нарушения да намаляват.
