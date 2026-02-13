Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
©
Сано посочи, че досега най-високата им зимна сметка е достигала около 300 лева. Той коментира, че е възмутен от рязкото увеличение и отбеляза, че проблемът засяга множество домакинства в страната в началото на 2026 г.
"От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които абсолютно възмутително са получили хората в държавата. Току-що установявам, че и моето семейство не е подминато. Получихме сметка за ток 700 лв. за януари, а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода. Май някой плаче за бунт“, заяви артистът.
Темата за високите сметки за електроенергия предизвиква засилен обществен отзвук, след като множество потребители споделиха за значително по-високи разходи за януари в сравнение с предходни месеци.
Още от категорията
/
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
12.02
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12.02
Брокер: Вноската по кредит може да е 1300-1400 евро. Същият апартамент може да се наеме за 650-700 евро
12.02
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
11.02
Човекът, подал сигнала за трагедията в хижа "Петрохан", е бил част от неправителствената организация
11.02
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
11.02
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шефът на ДАНС отговори за агентите в "Петрохан"
21:49 / 12.02.2026
Облаци, дъжд и вятър по морето утре
21:29 / 12.02.2026
Актуални теми
klatqnared
преди 30 мин.
Студено време, бе Косъм, те го казаха. И всички са седяли вкъщи 10 дни на отворени прозорци и печките на макс.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.