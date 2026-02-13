Актьорът и музикант Александър Сано обяви в социалните мрежи, че е получил сметка за електроенергия в размер на 700 лева за месец януари. По думите му сумата е повече от двойно по-висока спрямо обичайните разходи на семейството му за същия период.Сано посочи, че досега най-високата им зимна сметка е достигала около 300 лева. Той коментира, че е възмутен от рязкото увеличение и отбеляза, че проблемът засяга множество домакинства в страната в началото на 2026 г."От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които абсолютно възмутително са получили хората в държавата. Току-що установявам, че и моето семейство не е подминато. Получихме сметка за ток 700 лв. за януари, а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода. Май някой плаче за бунт“, заяви артистът.Темата за високите сметки за електроенергия предизвиква засилен обществен отзвук, след като множество потребители споделиха за значително по-високи разходи за януари в сравнение с предходни месеци.