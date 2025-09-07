ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Симов: На президента му отива да бъде критичен
© Булфото
По време на честванията на 6 септември държавният глава използва риторика срещу "дерибеи“ и "политически брокери“.
"Тонът е предизборен, но на президента му отива да бъде критичен. Президента остана единствен, койота не се "сглоби“. А на ПП-ДБ не им отива така да говорят, например“, каза Александър Симов.
Петър Чолаков отбеляза, че думите не са изненадващи и ги постави в контекста на "съжителството“ между институциите, като напомни за договорености около назначения в сектор "Сигурност“.
Симов коментира и евентуален политически проект на Румен Радев.
"След като четири години не видяхме проект, не мисля, че до края на мандата ще има. Времето в политиката не е безкрайно“, смята той.
"Има ниско доверие в парламента и правителството. А Радев поддържа високо доверие, но да не се прехласваме – системната криза е дълбока и прави прогнозите рискови“, обясни Чолаков.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за общ кандидат на "център-дясно“.
Симов определи това като "провокация“, която поставя ПП-ДБ в неудобна ситуация за втори тур.
Чолаков смята, че подкрепа за кандидат на ГЕРБ би била "тежка политическа грешка“ за ПП-ДБ, дори ако самостоятелна кандидатура изглежда по-слаба.
И двамата събеседници очакват ДПС да издигне собствен кандидат или фигура "за търговия на втори тур“. По думите на Чолаков най-вероятният профил е "ясно евроатлантически, проевропейски“.
БСП "ще има собствен кандидат“, каза Симов, като припомни, че в лявото пространство вече циркулират имена, но окончателно решение няма.
