Александър Урумов: Българското общество е в състояние на пълен разпад
© Bulfoto
Общество без авторитети, без идеали и без общностно значими теми е общество без бъдеще. Днес живеем в онова счупено бъдеще, което вчерашният джендър-либерализъм ни излъга да приемем.
Искаха живот без правила и без рамки? Ето го на снимката - трамвай, излязъл от релсите и разрушил изграденото от предишни поколения.
Джендър-либерализъм в действие. Разрушително действие. Той на друго не е способен. Друго от него не чакайте", написа във фейсбук профила си писателят, драматург и експерт по публична комуникация Александър Урумов.
Varvarini
преди 37 мин.
Булгар Булгар! Велика нация!
ZyklonB
преди 1 ч. и 1 мин.
Дерейлиралият трамвай -знаме на интернационалният джендъризъм , нека Урумов не се крие зад такива лозунги защото Джендъризмът е дете на онези ,които хвърляха буркани зимнина в лицето на загниващият капитализъм
