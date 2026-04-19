По данни на "Алфа Рисърч“ към 9:00 часа избирателната активност е 4,9%. Агенцията е отчела близо 4,4% към същия час на парламентарните избори през 2024 г.

Според "Маркет ЛИНКС“ избирателната активност към 8:30 ч. е била 1,1%, пише bTV.

Прогнозите са за рекордна избирателна активност в днешния ден, надминаваща 50%.

Право на глас в днешния ден имат 6 575 151 души.