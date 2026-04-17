Ново прочуване на "Алфа Рисърч" показва 6-партиен парламент. Спрямо данните на първо място ще бъде "Прогресивна България" с 34,2%, на второ ГЕРБ-СДС с 19,5%, трети са ПП-ДБ с 11,6%.

ДПС се нареждат на 4-то място с 9,4%, "Възраждане" са пети с 5,8%, а "БСП-Обединена левица" на ръба с 4%.

Това показва ясна разлика между първото и второто място в евентуалния 52-и парламент.

При разпределение на 240 мандата по метода на Хеър-Ниймайер и при отчитане само на партиите, преминали 4-процентния праг, прогнозата дава следния резултат:

"Прогресивна България" - 97 места

ГЕРБ-СДС -55 места

ПП-ДБ - 33 места,

ДПС - 27 места

"Възраждане" - 17 места

БСП-Обединена левица - 11 места

Проучването е проведено в периода 13–15 април 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, финансирано е със собствени средства на агенцията и е реализирано чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци.

Под законово определения праг от 4% остават: "Сияние" с 3,2%, "Величие" с 2,9%, "МЕЧ" с 2,8%, "ИТН" с 1,7%, АПС с 1,3%, "Синя България" с 1,0% и "Други" с 2,6%.

На тези избори се очаква висока избирателна активност, показват още данните на "Алфа Рисърч". Тя върви нагоре и стига около 60%, или около 3,3 милиона души.