Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
© bTV
"Всеки, който е гледал или е бил на демонстрациите в понеделник, е наясно кой иска оставки, а Борисов, както винаги, се прави на луд. Той има такъв навик да интерпретира събитията така, както на него му е удобно. Ясно е, че искането за оставка беше формулирано и като политическо такова след протеста“, каза Петко Георгиев пред bTV.
По думите му, ако натискът продължи – вървим "стъпка по стъпка към оставка“, ако не – "тази мъка може да продължи до безкрайност“.
Реакцията на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на протестите и прочитът му на ситуацията Нидал Алгафари определи като не съвсем навременни и каза, че е можело да дойдат в по-ранен момент.
"Зрелищното представление, което вчера г-н Мирчев направи пред кабинета на г-н Пеевски, със сигурност имат някакви закачки помежду си – кой се е кланял, кой не се е, но проблемът е по-тежък – че отношението на г-н Мирчев към офицер на НСО след края на срещата според мен беше малко в повече. Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне, за да му се извини“, каза той.
И уточни – навеждането не означава само "физическия поклон, който се прави, навеждане е когато цялата политическа формация (ПП-ДБ) ходеше и се молеше на Пеевски преди време за подпис на Конституцията“. Той каза още, че доказателство за това са подписите на ПП-ДБ, но и че самият Делян Пеевски му го е разказвал в кабинета си.
А Петко Георгиев контрира – "Ивайло Мирчев абсолютно автентично и емоционално изразява чувствата на една огромна част от българските избиратели към Делян Пеевски“.
"Има една много хубава българска приказка – на зла круша, зъл прът. Допреди малко си лъгал долу, идваме да ти поискаме веднага сметка. Мисля, че този категоричен начин на действие, дори в него да има известна доза театралност, каквато предполагам, че има, е автентично отразяване на онова, което се чува по време на протестите в София“, допълни той.
Но се съгласи за грубото отношение към охраната от НСО.
Още по темата
/
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
02.12
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
28.11
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
28.11
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
21.11
Още от категорията
/
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гръцките фермери. Шофьор: Шест часа чакаме
09:45
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
03.12
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
03.12
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
23:05 / 03.12.2025
Разказът на Симеон, задържан с 30 хил. лева в нощта на протестите...
22:01 / 03.12.2025
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха под...
20:57 / 03.12.2025
И днес протести срещу правителството в няколко български града
20:56 / 03.12.2025
Актуални теми
valen
преди 11 мин.
Как ще му забие!? Той гледаше като напикано дете майка си. В тези служби, няма мъже, има мутри и послушници.Срам за България са тези държавни служители.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.