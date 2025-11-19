Алибегов: Увеличението на таксите е безпрецедентно и поставя много бизнеси под риск
Таксите са еднократни и се плащат при различни административни услуги в БАБХ – регистрация, одобрения, проверки и изследвания. Сред конкретните примери:
Малки магазини и заведения до 50 кв.м – таксите се увеличават приблизително 6 пъти. За производствени цехове от досегашните 34 лв. скачат на 1060 лв. (около 542 евро). Заведения и обекти за търговия с храни- таксата от 34 лв. за регистрация вече е 230 евро.
Според браншовите организации увеличението е безпрецедентно и поставя много малки и средни бизнеси под риск.
Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията коментира пред БНТ, че с новите тарифи институциите сами не спазват правилата, наложени при готвеното въвеждане на еврото:
"Това са поредните такси, които се увеличават. Както никой нямаше да вдига цените и както на бизнеса му е забранено да ги вдига, приехме правила, които трябва да се спазват. В същия момент институциите не спазват абсолютно никакви правила. За предпр
иятия стигаме до такса от 1500 лв. за узаконяване, а преди е била стотина.“
По думите му моментът е "възможно най-неподходящ“ за нови финансови тежести за бизнеса, особено на фона на страховете около въвеждането на еврото.
БАБХ заявяват, че увеличението е вследствие на промени в европейското и националното законодателство, като целта е да се намалят разликите в таксите между различните видове бизнеси и да се актуализират стойностите според реалните разходи на агенцията.
Тарифата, която се отменя, е в сила от 2011 г. и е променяна само три пъти – последно през 2017 г. Според анализа на Агенцията, събираните суми не са били актуализирани повече от 10 години.
Общо 13 браншови организации – сред които млекопреработватели, животновъди, хлебари и винари – са изпратили писмо до премиера с искане новите такси да бъдат отложени.
