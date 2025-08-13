ЗАРЕЖДАНЕ...
Американски анализатори: България налага един от най-ниските акцизи върху горивата в Европа
Малта налага най-ниския определен от ЕС акциз върху бензина, следвана от България с 0,363 евро на литър и Унгария с 0,399 евро на литър. Това отчита базираната във Вашингтон анализаторска организация Tax Foundation.
Най-високият данък върху бензина в ЕС се налага в Нидерландия - 0,789 евро на литър, следвана от Италия с 0,713 евро на литър и Дания с 0,711 евро на литър.
Повечето страни от ЕС налагат по-нисък акциз върху дизела, отколкото върху бензина. Белгия и Великобритания, която вече не е член на ЕС, налагат една и съща ставка върху двете горива.
Средният акциз върху бензина в ЕС е 0,558 евро на литър, а средният акциз върху дизела е 0,458 евро на литър.
Италия налага най-високия акциз върху дизела - 0,632 евро на литър, следвана от Великобритания с 0,616 паунда на литър и Белгия с 0,600 паунда на литър.
Най-ниските акцизи върху дизела се налагат от България и Малта с минималната за ЕС стойност от 0,33 евро на литър, следвани от Швеция с 0,35 евро на литър, пише investor.
Тези нива на облагане включват екологични данъци, налагани върху горивата в отчетения акциз.
Най-малко седем държави членки на ЕС налагат въглероден, енергиен или друг екологичен данък, включен в общия им акциз.
За сравнение, минималният акциз в ЕС (еквивалентен на 1,60 долара за галон) е над най-високото данъчно облагане върху бензина в САЩ, който е приблизително 1,255 долара за галон в щата Калифорния и включва федерални и щатски данъци.
Всички държави членки на ЕС налагат също така и допълнителен данък върху добавената стойност (ДДС) при продажбата на бензин и дизелово гориво. Акцизите се начисляват преди облагането с ДДС. Тези данъци заедно създават относително висока тежест за потребителите и европейските икономики, посочват от Tax Foundation.
