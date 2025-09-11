ЗАРЕЖДАНЕ...
Американското посолство в България обяви голяма промяна с кандидатстването за визи, вече е в сила
По правило всички кандидати за неимигрантска виза, включително лицата под 14-годишна и над 79-годишна възраст, ще трябва да се явят на интервю с консулски служител, с изключение на следните случаи:
- Кандидати, попадащи в следните визови категории: A-1, A-2, C-3 (с изключение на придружители, домашни помощници или личен персонал на акредитирани длъжностни лица), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 до NATO-6, или TECRO E-1;
- Кандидати за дипломатически или служебни визи;
- Кандидати, които подновяват виза B-1, B-2 или комбинирана B1/B2 или Гранична карта/визов стикер (за мексикански граждани), издадена с пълна валидност, в рамките на 12 месеца след изтичането ѝ и които са били на поне 18 години при издаването на предишната виза.
За да отговарят на условията за освобождаване от интервю по третата точка (подновяване на виза B-1, B-2, B1/B2 или Гранична карта/визов стикер за мексикански граждани), кандидатите също трябва да отговарят на следните изисквания:
- да кандидатстват в страната си на гражданство или постоянно пребиваване;
- никога да не им е отказвана виза (освен ако отказът не е бил преодолян или отменен);
- да нямат очевидна или потенциална причина, поради която да не отговарят на изискванията за издаване на виза.
Консулските служители могат, по тяхна преценка, да изискат лично интервю с кандидата във всеки конкретен случай, независимо от горните условия. Препоръчва се кандидатите да проверяват сайтовете на съответните посолства и консулства за актуална информация относно изискванията за кандидатстване, както и за статуса и предлаганите услуги на съответната дипломатическа мисия.
Настоящата информация отменя предишната актуализация относно освобождаването от интервю, публикувана на 18 февруари 2025 г.
