ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализ: Личните лекари са изчезващ вид. Има населени места, в които на едно джипи се падат над 3200 пациенти
©
Ето някои наблюдения по данните:
Личните лекари са сред най-бързо намаляващата категория специалисти. Както вече коментирахме тук, броят на ОПЛ равномерно и постоянно спада през последните години – всяка година през последните поне 10 години намалението е с около 2-3%. Спадът е отражение от една страна на общото намаление на населението на България – логично, нуждата от лекари е по-ниска при по-малко хора. Това обаче не обяснява в пълна степен намалението на личните лекари – броят лица, които един ОПЛ обслужва средно в БГ (1718 пациента за 2024 г.), нараства с малко над 45 пациента след 2018 г.
Причините за нарастването на финансирането за ПИМП на фона на постоянно намаление на личните лекари са свързани с увеличение на тяхното заплащане (капитацията за един пациент и плащанията за отделни дейности).
Разминаването между лекари и пари е свързано и с все по-големия обем дейности, които личните лекари извършват – профилактика, грижи за новородени, административни дейности, работа в отдалечени райони и др.
Средствата от НЗОК средно на един лекар се увеличават трикратно между 2018 и 2024 г, като увеличението е особено осезаемо след 2021 г. Можем да кажем, че тук вече прозира някакво приоритизиране на средствата за първичната помощ. Само за сравнение – средната заплата в страната през същия период е нараснала двукратно, което само по себе си също е значително увеличение.
Различията в регионалното разпределение също са значителни, както нееднократно сме отбелязвали – докато в област Плевен един ОПЛ отговаря средно за 1177 пациента, то в област Кърджали те са три пъти повече – 3217 души през 2024 г.
Как министерството на здравеопазването адресира проблема с намаляващия брой лични лекари?
Преди месец е приета нова стратегия за развитие на ПИМП и план за нейното изпълнение. Стратегията и планът предвиждат:
Стимули за работа в труднодостъпни райони. Планира се финансиране на дейности за откриване на амбулатории, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и допълнителни плащания от бюджета на НЗОК за лекарите, откриващи практики в отдалечени райони (този механизъм е налице от доста години и осигурява плащания за всеки лекар по специална методика за работа в отдалечени и труднодостъпни райони); финансиране на специализации по дефицитни специалности в области с недостиг на специалисти.
Увеличаване на броя на приеманите студенти с приоритет за специалността "медицинска сестра“.
Единна информационна система за персонала в здравеопазването.
Липсват стимули за използване на телемедицина, приоритетно капитационно финансиране за всеки пациент от отдалечен район, включен в листи на лични лекари, по-ясни мерки, насочени към освобождаване на личните лекари от административно бреме.
Министерството отново е възприело формален подход, който много вероятно няма да реши проблема. Виждали сме подобен подход при опитите да увеличи броя на медицински сестри, на възнагражденията на сестрите и на младите лекари и опитът ни подсказва, че без истински усилия, насочени към действителни пречки, както и финансиране, което запълва установен икономически дисбаланс на пазара, резултати едва ли ще има.
Още от категорията
/
Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
22:35
Левон Хампарцумян: 50 години не може да се направи една магистрала! Предупреждават, че ще има природно бедствие половин ден след него!
21:47
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
21:18
Над 1300 са нарушенията, които откриха инспекторите от НАП при летните проверки по Черноморието
19:13
БСК против идеята здравни права да се възстановяват след изплащане на забавените вноски само за три години назад
19:13
Прокуратурата разпита отново "дясната ръка" на кмета на Варна, Диан Иванов е дал нови показания
19:13
Президентът: България има интерес да използва в максимална степен възможностите си за пренос на природен газ към ЕС и нашия регион
16:53
Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони
16:36
Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
15:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.