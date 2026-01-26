Румен Радев на политическата сцена със сигурност ще размести политическата картина. Народното събрание, което беше изключително фрагментирано, ще се посвие от гледна точка на политическо представителство. Това каза социологът и политически анализатор Евелина Славкова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.
Появата на нов политически играч ще доведе и до по-висока избирателна активност. Социолозите прогнозират, че по-малките политически партии като БСП, ИТН и "Величие“ няма да намерят място в следващото Народно събрание. Очаква се отлив и сред електората на "Възраждане“, който ще припознае Румен Радев. "Има голяма вероятност "Възраждане“ да намали своята електорална тежест. Тревожни са малките политически партии – нормално, защото техният електорат в някаква степен ще припознае проекта на Румен Радев“, коментира Славкова.
Големият въпрос според нея е каква част от избирателите, които през последните години се дистанцираха от политическия процес и не припознаваха нито една от политическите партии, ще излязат да гласуват. "Смятам, че повече от 3 милиона души ще излязат да гласуват. Трябва да се има предвид, че 20% от хората, които гласуват, всъщност решават в последните 2-3 дни за кого ще дадат гласа си“, добави социологът.
Промяната на изборното законодателство непосредствено преди провеждане на изборите крие големи рискове и задълбочава процеса на недоверие на хората, заяви Евелина Славкова. "Традиционно преди избори управляващото мнозинство се опитва да промени изборното законодателство, което е много лош сигнал към българския избирател. Това битува като оправдание защо част от хората не излизат да гласуват, което е тревожно. Политическите партии трябва да бъдат много внимателни с такъв тип действия на прага на излизането им от Народното събрание“, допълни тя.
Славкова прогнозира, че няма да се стигне до приемане на дискутираните промени в изборното законодателство.
Анализатор: Излизането на Радев на политическата сцена ще размести политическата картина
