Излизането на Румен Радев на политическата сцена със сигурност ще размести политическата картина. Народното събрание, което беше изключително фрагментирано, ще се посвие от гледна точка на политическо представителство. Това каза социологът и политически анализатор Евелина Славкова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова. 

Появата на нов политически играч ще доведе и до по-висока избирателна активност. Социолозите прогнозират, че по-малките политически партии като БСП, ИТН и "Величие“ няма да намерят място в следващото Народно събрание. Очаква се отлив и сред електората на "Възраждане“, който ще припознае Румен Радев. "Има голяма вероятност "Възраждане“ да намали своята електорална тежест. Тревожни са малките политически партии – нормално, защото техният електорат в някаква степен ще припознае проекта на Румен Радев“, коментира Славкова.

Големият въпрос според нея е каква част от избирателите, които през последните години се дистанцираха от политическия процес и не припознаваха нито една от политическите партии, ще излязат да гласуват. "Смятам, че повече от 3 милиона души ще излязат да гласуват. Трябва да се има предвид, че 20% от хората, които гласуват, всъщност решават в последните 2-3 дни за кого ще дадат гласа си“, добави социологът.

Промяната на изборното законодателство непосредствено преди провеждане на изборите крие големи рискове и задълбочава процеса на недоверие на хората, заяви Евелина Славкова. "Традиционно преди избори управляващото мнозинство се опитва да промени изборното законодателство, което е много лош сигнал към българския избирател. Това битува като оправдание защо част от хората не излизат да гласуват, което е тревожно. Политическите партии трябва да бъдат много внимателни с такъв тип действия на прага на излизането им от Народното събрание“, допълни тя.

Славкова прогнозира, че няма да се стигне до приемане на дискутираните промени в изборното законодателство.