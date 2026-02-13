Андрей Гюров.
По думите му рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора. "При единния сценарий ще има действия високо експертни, но силно политически мотивирани, които не съвпадат непременно с волята и с вижданията на министър-председателя и на президента, да не забравяме. И другият риск е попадането на случайни хора, които само защото са се позиционирали по някакъв начин политически, протестно, опозиционно, антистатукво и т.н., ще получат шанс да попаднат на позиции, за които не са готови", обясни той.
Според него изборът на Гюров беше доста логичен като цяло и доста очакван, но със сигурност част от мотивацията е това да се подаде ръка на градската демократична общност и тя, ако не е привърженик и съмишленик и съюзник в битките, поне да не бъде враг.
"Вътре в коалицията ПП-ДБ има много различни отношения към Румен Радев – на "Продължаваме промяната“ е едно, на "Демократична България“ е съвсем друго, на техните електорати също е много различно отношението лично към Румен Радев. Така че как би изглеждала една такава коалиция на фона на проевропейските и прозападни претенции, за мен ще е много любопитно и в това отношение специално аз съм по-скоро скептичен към нея", смята Харизанов.
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
©
Още по темата
/
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
11.02
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Още от категорията
/
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
12.02
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
12.02
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шефът на ДАНС отговори за агентите в "Петрохан"
21:49 / 12.02.2026
Облаци, дъжд и вятър по морето утре
21:29 / 12.02.2026
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап...
19:30 / 12.02.2026
Актуални теми
maistora
преди 2 ч. и 26 мин.
ако тази мутра е "политичски анализатор" значи всеки втори българин е доцент.долен наркоман обаче обикаля студиата и лапа мангизи....защо?и хората слушат по цял ден такива идиоти,естествено и стават такива.това си е целенасочено затъпяване/в никъкъв случай не забравям и онези 240 завършени идиоти в парламента/
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.