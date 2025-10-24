ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
© bTV
Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.
Пълната картина около наложените от Министерството на финансите на САЩ санкции върху компании от групата на "Лукойл“ ще бъде докладвана днес на премиера.
Санкциите забраняват на американски граждани и компании всякакви финансови отношения с посочените фирми, а за неамерикански лица предвиждат т.нар. вторични санкции при "значителни“ транзакции с тях. Според коментара на бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, това е "икономически Магнитски за фирми“, който действа като "финансов COVID“ – заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори.
Бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев очерта два сценария:
"Държавата временно да поеме управлението (чрез "особен управител“) на българските дружества, за да гарантира доставки и разплащания. За това обаче липсват изцяло изработени подзаконови правила – как се поема контролът, през коя юридическа структура ще се закупува суров нефт и ще се продава продукцията. Невъзможност за нормални разплащания, което би довело до спиране на операции, подобно на казуса със сръбската рафинерия, където плащания с карти бяха блокирани заради участието на американски финансови институции в картовите схеми.“
"Няма как да се разплащаш, ако банката ти бъде санкционирана. В кеш никой няма да носи стотици милиони“, добави Куюмджиев, като подчерта пред bTV, че хоризонтът за действие е около един месец.
И двамата експерти очакват натиск върху цените: Международните пазари вече реагираха с поскъпване на петрола с 4–5% през последните дни.
Още по темата
/
Енергиен специалист: Очаква се поскъпване на горивата с 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари
08:34
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
08:24
Финансистът Дацов: Санкциите, наложени днес от Тръмп, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия. Държавата да се намеси
23.10
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
Мирчев: "Лукойл" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор, за да не зависим от кефа на Путин
23.10
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
08.10
Още от категорията
/
Собственик на агенция за недвижими имоти: 100 000 евро днес могат за вас да станат 130 000 след три години
10:23
"Ние, потребителите": Търговецът няма право да отстранява етикета или да променя информацията, дадена от производителя или вносителя
10:18
Експерт за "такса водомер": Ако сметката за вода в момента е 100 лв., при новия модел 20 лв. биха били постоянна част, а останалите 80 лв. – според реалното потребление
08:23
Макс Баклаян: Имаме 5 до 10 години хоризонт, в които цената на златото ще се покачва значително по-бързо от инфлацията
23.10
Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните противогрипни ваксини за деца
23.10
Строител за цената на имотите: Около 30-40% от стойността е за земята, която не винаги е собственост на строителя
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Виктор1
преди 1 ч. и 22 мин.
Защо Америка трябва да печели, а ние да губим? Бих се съгласил с аргументите им ако те губят като нас. Те обаче печелят.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.