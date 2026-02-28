Дрънченето на оръжие от страна на САЩ е по-скоро опит за психологически натиск над иранските власти за постигане на сделка, която защитава повече интересите на американската страна. Мисля, че шансовете за постигане на примирие въпреки всичко не са отлетели. Това каза геополитическият анализатор Диана Хусеин в предаванетонаСпоред нея има място за оптимизъм, че кризата в Близкия изток ще намери дипломатическо решение.Хусеин посочи сценариите за развитие на конфликта между Иран и САЩ. Единият включва нанасяне на удари по конкретни цели, които няма да доведат до съществени щети за Иран. Другият сценарий е за по-сериозни удари, които ще принудят Иран да отговори решително."Тук не става въпрос само за размяна на удари между САЩ, Иран и Израел. Една ескалация означава въвличане и на много други държави от региона. В съседен Ирак например има иракски шиитски милиции, които са остатъци от гражданската война в страната, която последва американската инвазия. Тези милиции включително и днес са заявили, че при атака срещу Иран ще се включат на негова страна. Почти няма държава на Арабския полуостров, в която да няма американски бази, така че всички те ще бъдат обект на атаки от страна на Иран и съюзниците му. Групировката "Хизбула“ в Ливан също има с какво да отговори, както и хутите в Йемен, които могат да направят плаването в района на Червено и Арабско море изключително рисково“, обясни Диана Хусеин.По думите й Нетаняху има интерес да поддържа напрежението в Ивицата Газа и в Южен Ливан. Има интерес и от избухването на по-сериозен конфликт, защото това би гарантирало политическото му оцеляване."През последните дни Израел нанася непрекъснати удари по цивилни цели в Южен Ливан. Същото се случва и в ивицата Газа. Нетаняху има изгода конфликтите в региона да продължат и да не се състоят парламентарни избори в страната заради евентуална военна обстановка“, обясни международният анализатор.Конфликт в Близкия изток би довел до огромна бежанска вълна към Турция и Балканския полуостров, смята тя."Скептична съм, че ние ще можем да отблъснем такава вълна. Иран е 100-милионна държава. Ако тръгнат 10 милиона души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим“, добави Хусеин.