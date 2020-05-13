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|Àíàíèåâ: Äî 14 þíè çàáðàâåòå çà ìîëîâåòå, íÿìà äà ãè îòâîðèì! Êàêâè ñà äðóãèòå çàáðàíè?
Ìèíèñòúð Àíàíèåâ áåøå êàòåãîðè÷åí ïî îòíîøåíèå îòâàðÿíåòî íà ìîëîâåòå: "Äî 14 þíè çàáðàâåòå çà ìîëîâåòå. Íÿìà äà ãè îòâîðèì."
Âúçîáíîâÿâàò ñå è òðàíñïëàíòàöèèòå. Ìîæåì äà âúçñòàíîâèì òàçè äåéíîñò, çàùîòî äîíîðèòå îòèâàò â äðóãè äúðæàâè, êîèòî ñà â ïî-âëîøåíà îáñòàíîâêà. Ó íàñ èìà ñúçäàäåíà íàïúëíî áåçîïàñíà îðãàíèçàöèÿ, çàÿâè îùå çäðàâíèÿò ìèíèñòúð. Îòâàðÿò ñå è ïàðêîâåòå è ãðàäñêèòå ãðàäèíè çà äâèæåíèå, òîâà ùå ñòàâà ñúñ çàïîâåä íà êìåòîâåòå è îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè.
Àíàíèåâ óâåðè, ÷å â çàâèñèìîñò îò ñèòóàöèÿòà, ùå ñå ïðåäïðèåìàò äðóãè ìåðêè çà áîðáà ñðåùó êîðîíàâèðóñà. Òîé å ïðîòèâ îòìÿíàòà íà 14-äíåâíàòà êàðàíòèíà çà âëèçàùèòå â ñòðàíàòà îò äðóãè ñòðàíè. Çàïîâåäòà çà òîâà îñòàâà â ñèëà.
Øàìïèîíàòúò ïî ôóòáîë ùå ñòàðòèðà íà 5 þíè. Íàöèîíàëíèÿò îïåðàòèâåí ùàá ïúê ùå äàâà áðèôèíã ñàìî âåäíúæ äíåâíî - ñóòðèíòà. Òîâà å ðåøåíî ñëåä ñ
Îòíîñíî äåòñêèòå ãðàäèíè, Àíàíèåâ îáÿâè, ÷å å ñúñòàâåí ïëàí. Îáìèñëÿ ñå äà ñå ïóñíå àíêåòà ñðåä ðîäèòåëèòå çà òîâà, äîêîëêî ñà ñêëîííè äà ïóñíàò äåöàòà ñè íà äåòñêà ãðàäèíà. Ùå ñå âúâåäå è àëãîðèòúì çà îòâàðÿíå äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè. Ùå èìà èçèñêâàíèÿ êàêòî êúì ðîäèòåëè è äåöàòà, òàêà è êúì ïåðñîíàëà. Àíàíèåâ è ìèíèñòúð Âúë÷åâ ñà ñòèãíàëè äî ðåøåíèå, àêî áúäàò îòâîðåíè äåòñêèòå ãðàäèíè, òî ãðóïèòå äà ñà ñ íå ïîâå÷å îò 10 äåöà.
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íà 13.05.2020 ã.
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íà 13.05.2020 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Êîëà ïëàìíà êàòî ôàêëà ñëåä êàòàñòðîôà äî Äîì Ìëàäîñò
08:32 / 13.05.2020
Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?
21:00 / 13.05.2020
Áàé Òîøî áîðèë âèðóñèòå ñ óíèêàëíà íàïèòêà
13:28 / 13.05.2020
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