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Àíàíèåâ: Äî 14 þíè çàáðàâåòå çà ìîëîâåòå, íÿìà äà ãè îòâîðèì! Êàêâè ñà äðóãèòå çàáðàíè?
Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 23:13 / 13.05.2020Êîìåíòàðè (5)238
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"COVID-19  å çàáîëÿâàíå, êîåòî ñå ðàçâèâà â öåëèÿ ñâÿò, ïðåäàâà ñå îò ÷îâåê íà ÷îâåê è âîäè äî òåæêè ïîñëåäñòâèÿ. Îãíèùàòà íà áîëåñòòà ñà ðàçïðîñòðàíåíè â öÿëàòà ñòðàíà. Îñâåí òåçè, êîèòî ñå çàðåäèõà â ñåìåéíà ñðåäà è â áîëíè÷íèòå çàâåäåíèÿ, îãíèùà èìà è â ðåäèöà ñîöèàëíè äîìîâå", îáÿñíè Àíàíèåâ. 

Ìèíèñòúð Àíàíèåâ áåøå êàòåãîðè÷åí ïî îòíîøåíèå îòâàðÿíåòî íà ìîëîâåòå: "Äî 14 þíè çàáðàâåòå çà ìîëîâåòå. Íÿìà äà ãè îòâîðèì."

Âúçîáíîâÿâàò ñå è òðàíñïëàíòàöèèòå. Ìîæåì äà âúçñòàíîâèì òàçè äåéíîñò, çàùîòî äîíîðèòå îòèâàò â äðóãè äúðæàâè, êîèòî ñà â ïî-âëîøåíà îáñòàíîâêà. Ó íàñ èìà ñúçäàäåíà íàïúëíî áåçîïàñíà îðãàíèçàöèÿ, çàÿâè îùå çäðàâíèÿò ìèíèñòúð. Îòâàðÿò ñå è ïàðêîâåòå è ãðàäñêèòå ãðàäèíè çà äâèæåíèå, òîâà ùå ñòàâà ñúñ çàïîâåä íà êìåòîâåòå è îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè.

Àíàíèåâ óâåðè, ÷å â çàâèñèìîñò îò ñèòóàöèÿòà, ùå ñå ïðåäïðèåìàò äðóãè ìåðêè çà áîðáà ñðåùó êîðîíàâèðóñà.  Òîé å ïðîòèâ îòìÿíàòà íà 14-äíåâíàòà êàðàíòèíà çà âëèçàùèòå â ñòðàíàòà îò äðóãè ñòðàíè. Çàïîâåäòà çà òîâà îñòàâà â ñèëà.

Øàìïèîíàòúò ïî ôóòáîë ùå ñòàðòèðà íà 5 þíè. Íàöèîíàëíèÿò îïåðàòèâåí ùàá ïúê ùå äàâà áðèôèíã ñàìî âåäíúæ äíåâíî - ñóòðèíòà. Òîâà å ðåøåíî ñëåä ñ
ðåùà íà ðúêîâîäñòâîòî íà Ùàáà ñ ïðåìèåðà Áîðèñîâ. Ôóòáîëíèòå ìà÷îâå, îáà÷å ùå ñå èãðàÿò áåç ïóáëèêà, êàòåãîðè÷åí áåøå ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî.

Îòíîñíî äåòñêèòå ãðàäèíè, Àíàíèåâ îáÿâè, ÷å å ñúñòàâåí ïëàí. Îáìèñëÿ ñå äà ñå ïóñíå àíêåòà ñðåä ðîäèòåëèòå çà òîâà, äîêîëêî ñà ñêëîííè äà ïóñíàò äåöàòà ñè íà äåòñêà ãðàäèíà. Ùå ñå âúâåäå è àëãîðèòúì çà îòâàðÿíå äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè. Ùå èìà èçèñêâàíèÿ êàêòî êúì ðîäèòåëè è äåöàòà, òàêà è êúì ïåðñîíàëà. Àíàíèåâ è ìèíèñòúð Âúë÷åâ ñà ñòèãíàëè äî ðåøåíèå, àêî áúäàò îòâîðåíè äåòñêèòå ãðàäèíè, òî ãðóïèòå äà ñà ñ íå ïîâå÷å îò 10 äåöà.



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Ãîëÿìà äðàìà, êàòî íÿìà ìîëîâå.... õè÷ íå íè òðÿáâàò !!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Êîëà ïëàìíà êàòî ôàêëà ñëåä êàòàñòðîôà äî Äîì Ìëàäîñò
08:32 / 13.05.2020
Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?
21:00 / 13.05.2020
Ïðîêóðàòóðàòà âúâ Âàðíà ïîãíà ïàðòèÿ "Âúçðàæäàíå" çà äëúæíîñòíî ïðèñâîÿâàíå â îñîáåíî ãîëåìè ðàçìåðè
10:06 / 13.05.2020
Ïðîäúëæàâà ðàáîòà ïî âòîðèÿ åòàï íà "ñèíÿòà çîíà" âúâ Âàðíà, âèæòå êúäå íå òðÿáâà äà ñå ïàðêèðà!
13:24 / 12.05.2020
Êèëîìåòðè÷íè îïàøêè îò àâòîìîáèëè ïî Àñïàðóõîâ ìîñò ñëåä ñòàðòà íà ðåìîíòà
13:59 / 12.05.2020
Ïðîô. Ñòîÿí Ìàðèíîâ: Àêî íå îòâîðÿò ãðàíèöèòå çà òóðèñòè, òðÿáâà äà êîïàåì ìîðåòî è ñàäèì äîìàòè è ïèïåð!
13:10 / 13.05.2020
Áàé Òîøî áîðèë âèðóñèòå ñ óíèêàëíà íàïèòêà
13:28 / 13.05.2020
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