Номерът на ДПС е чудесен. Ще правим изцяло позитивна кампания. Това заяви зам.-председателят на ДПС Станислав Анастасов след жребия на номерата в бюлетината за парламентарните избори, предаде репортер на"Няма да позволим на партията на "Петроханците“ и "КОЙ“ да правят "ала-бала“ и да си правят избори с тяхно МВР, което да мачка хората", категоричен бе той."Хората не ги е страх от вътрешния министър на КОЙ, не ги е страх от главния секретар на КОЙ, нито от директорите на ОД на МВР-та, посочени от съветническия му кръг", допълни още Анастасов.По думите му ДПС има информация за всички техни действия. "Ще ги изобличим и ще използваме всички законови средства, така че изборите да бъдат честни и да не бъдат откраднати от партията на "Петрохан", ПП-ДБ и "КОЙ“, подчерта зам.-председателят на ДПС.