Искам да благодаря на министъра и предварително да се извиня на всички онези служители, които съвестно си вършат работата. Така Станислав Анастасов се обърна към служебния министър на електронното управление и екипът му по време на публичното теглене на номерата на машините за гласуване на парламентарните избори на 19 април."За съжаление, колеги, този процес няма нищо с процеса, по който машините на “Смартматик" се използват за манипулиране на изборите. На съвсем друг етап се случва това и ние от "ДПС-Ново начало" ще го разкрием преди изборите", каза Анастасов."Това, което трябва да знаете е, че Цицелков, Стоил Цицeлков е неформален съветник на “Смартматик". Той представя и продава техните машини, включително пред нас го е правил. В момента, за съжаление, господин Министър, Вие сте част от сценария “избори с наше МВР" и “наши машини" и “Ала-бала" с машините!, разкри Станислав Анастасов."Но, трябва да знаете, че ние няма да допуснем това! Ще извадим цялата информация как го правите малко преди изборите! Ще сезираме европейските ни партньори, както и всички организации, които наблюдават избори.Както и да се усмихвате - знайте, че истината ще излезе наяве!", предупреди депутатът.