Андрей Делчев: Сакралната дата е 21 ноември
"Правителството предприе много адекватни действия и мисля, че ще ги продължи, ако тръгне в посоката, в която всички коментатори говорят - удължаване на сроковете, които са поставени. Сакралната дата е 21 ноември. Оттогава трябва да се предприемат мерки и тъй като за този къс период е немислимо да се продадат българските дружества, първото, което трябва да се направи е да се удължи срока".
По думите му това може да се направи относително лесно т.е. това е реален риск, но той може да бъде управляван.
Четирите групи на "Лукойл" в България са "атрактивни и печеливши", заяви Делчев. Имаше и има интерес от потенциални купувачи, допълни той. Сделката за българските активи би се затруднила от условията на ДАНС и МС, заяви той пред БНТ.
"Една сделка за международните активи на "Лукойл" би трябвало да върви не само с дерогация на сроковете, защото ще изисква по-дълъг срок, но и с дерогация на възможността т.е. някаква възможност собствениците да си получат парите".
Андрей Делчев обясни, че това, което се случва в България заради "Лукойл" се случва в поне още 7, 8 европейски държави.
"Доста държави сме в една лодка. Доста държави от НАТО и ЕС, така че мисля, че ще се търси общо решение".
