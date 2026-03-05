Андрей Гюров след заседание на Съвета по сигурността в Министерския съвет.
Той посъветва гражданите да не се поддават на паника. "От друга страна, нашите сънародници трябва да помнят във всеки един момент, че за тяхната сигурност се грижи не само българската държава, а Северноатлантическия алианс и в рамките на НАТО, и на национално ниво ние имаме способности, с които да защитим нашата държава. Ситуацията още не е стигнала до тази критична точка, но ако това се случи, ние можем да се защитим. Имаме ясна стратегия как това да стане", допълни Гюров.
Той увери, че противоракетната отбрана на НАТО е направена така, че да може да отрази атаки от Иран. "Както видяхме, в случая с Турция тя сработи безотказно. България може да е спокойна и също да разчита на тази ПВО", каза още служебният премиер.
Гюров коментира и срещата на военния министър с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: "Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме върху работата, която имаме за осигуряване на спокойствието на българските граждани".
Служебният външен министър Надежда Нейнски посочи, че изтеглянето на българите продължава и тази нощ.
"На този етап ходът на евакуацията тече изключително организирано. От Ирак са изтеглени всички български граждани. От Йордания са около 130. В момента е трудно изтеглянето на български граждани от Иран, защото властите там са спрели не само български граждани, но и такива от други европейски страни. Продължават да се водят разговори десетимата български граждани да бъдат изведени.", допълни Нейнски.
По думите ѝ българите в Малдивите са извън зоната на конфликта. Първият ни приоритет е да изведем хората, за които има риск за живота и здравето им. А за другите посолствата ни помагат да си намерят полети и да си организират чартъри. Там има деца, хора със здравословни проблеми. Имаме сигнали, че хора се опитват да вземат привилегировано предимство. Ние ще направим анализ", каза още тя.
Андрей Гюров: България не е застрашена директно от военните действия в Близкия изток
© Булфото
Още по темата
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
18:56
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
18:47
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
17:07
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:49
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:49
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
11:07
Още от категорията
/
Министър Трайков: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
16:03
Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
15:23
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
11:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Кошмар
преди 4 ч. и 21 мин.
Разбира ти главата .... Те и турците така разпяваха !
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.