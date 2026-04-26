Аз мисля, че отчета трябва да го даде българското общество - видяхме, че това са по най-различни оценки, не на служебното правителство, бяха най-добре организираните и честни избори в модерната българска история. Това съобщи пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров в последните си дни на управление преди да застъпи редовния кабинет, предаде репортер на ФОКУС.

"Оставяме едно добро наследство. Оставяме едно добро наследство. Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани и зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи", каза още премиерът.

Гюров допълни, че са подготвили "много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента, и още с формирането му трябва да бъдат приети".

"Не само, за да се помогне на ПВУ, а защото това са изключително важни мерки за това България и системата на управление да заработи по начина, по който българите очакват - те ще бъдат предадени на следващата власт", посочи още Гюров.

"Ние сме в състояние на удължителен бюджет - това са резултатите на предишното правителство. Това е нещото, което извади българите на улиците. Една от другите важни дейности на новото правителство е приемането на нов редовен бюджет, в който тези нови мерки ще бъдат залегнали отговорно, така че да няма увеличение на бюджетния дефицит", каза служебният премиер.