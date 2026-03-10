Андрей Гюров и министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще вземат участие във втората Среща на върха по ядрената енергия в Париж.
Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.
По покана на френския президент Еманюел Макрон, Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.
Андрей Гюров и Трайчо Трайков ще участват в Срещата на върха по ядрената енергия в Париж
©
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
08:29
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Министър Исмаилов към заместник-генералният директор на НКЖИ
09.03
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
Илияна Йотова удостои посланика на Република Аржентина в България с орден "Мадарски конник" първа степен
09.03
КТ "Подкрепа" поиска мерки от правителството: Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Веселин Стойнев: Радев ще бъде продължение на линията Орбан-Фицо,...
23:06 / 09.03.2026
Доц. Орманджиев: Казусът със Сарафов не може да бъде решен до кра...
22:38 / 09.03.2026
Явор Куюмджиев: България има запаси от петрол за 30 дни
22:39 / 09.03.2026
Три сигнала за дронове във въздушното прастранство над Летище "Ва...
22:39 / 09.03.2026
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Минист...
21:37 / 09.03.2026
Цените на бензиностанциите растат: Дизелът с най-осезаем скок за ...
19:53 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.