Андрей Гюров от новите областни управители. На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април.
Второстепенни задачи няма, категоричен беше Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Министър-председателят специално акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.
Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители. Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд, припомни Гюров и добави - изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с Вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите.
Андрей Гюров към към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
© Булфото
Още по темата
/
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
25.02
Росен Желязков: Голяма част от сменените областни управители бяха договаряни още по време на сглобката
25.02
Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили Конституцията, в която са се клели
25.02
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
25.02
Депутатите преодоляха ветото на президента: Официално се ограничават изборните секции в държавите извън ЕС
25.02
Още от категорията
/
НАП с важно напомняне!
11:49
Лекар: В България нямаме скрининг, нямаме проследяване, онкопациентите се диагностицират късно
25.02
Зорница Славова, ИПИ: Две са мерките, които биха повлияли пряко икономическото развитие на общините
25.02
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове
25.02
Смениха шефа на АПИ
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.