По-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на изборите. Това обеща в интервю за Politico българският служебен премиер Андрей Гюров.

"Това, което искаме да направим като правителство, е за първи път да защитим изборите, а не да ги управляваме. Хората могат да видят, че тези избори са защитени", заяви той, уповавайки се на непартийната си позиция.

Действията на служебното правителство

Министър-председателят представи и актуалните данни след многобройните акции в страната срещу купения вот. "През последните седмици властите задържаха над 200 души като част от национална акция срещу купуването на гласове и принудата, включително чрез програми за социална подкрепа, като помощи за отопление и топли обяди за уязвими хора. В някои случаи местни служители, включително началници на пощенски служби, са дезинформирали избирателите, че държавните помощи идват от конкретни политически партии. Руски гражданин е бил хванат и при извършване на избирателни измами в Стара Загора, Централна България, чрез местната избирателна комисия", каза Андрей Гюров в интервюто.

"Вместо да манипулират гласовете на отделни лица... [или] да купуват един глас, те могат с едно действие да купят хиляда гласа“, сподели още служебният премиер.

Политическата (не)стабилност в страната

Според него последователните коалиционни правителства са се фокусирали повече върху запазването на властта, отколкото върху осъществяването на реформи по самите въпроси, за които населението е протестираше. "Тези коалиции са компромиси, насочени към упражняване на власт, а не към реформиране на системата. Това е от полза за малцина в политическите кръгове, а не за обществото като цяло", коментира Гюров.

България като партньор

Въпреки всичко служебният премиер настоява България да остане надежден партньор в рамките на западните съюзи, като НАТО, и стратегически играч в областта на сигурността в Черно море. "Не можем да чакаме "подходящия момент“, когато става въпрос за сигурност“, заяви той.

По думите му партньорството с Киев предлага на България възможности за развитие на високотехнологични отбранителни способности и способности с двойно предназначение за собствената ѝ армия.

Също така служебното правителство се стреми да се дистанцира от решения, които смята за политически мотивирани – включително Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, от който Гюров изтегли страната, предава Politico.

"Не вярваме, че външната политика трябва да се ръководи от подобни интереси“, заключи министър-председателят.