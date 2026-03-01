Андрей Гюров отправи спешно послание към българските граждани, намиращи се в Близкия изток, където в момента се наблюдава засилено напрежение и военна ескалация.
В публикация във Фейсбук той подчерта, че много наши сънародници са попаднали в епицентъра на напрежението и преживяват изключително трудни часове. Затова призова всички, които имат нужда от съдействие – за себе си или за свой близък – незабавно да се свържат със Ситуационния център на Министерство на външните работи на Република България (МВР).
"Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация.
"Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи", написа министър-председателят.
Той предостави и телефоните и другите канали за връзка, които според него работят денонощно:
+359 2 948 24 04
+359 2 971 38 56
+359 893 339 616
Имейл: crisis@mfa.bg
Факс: +359 2 870 71 37
"Може да търсите съдействие и директно от най-близкото българско дипломатическо представителство. Важно е да знаете и нещо друго – ако в държавата, в която се намирате, няма български консул, имате право да потърсите помощ от консулските служби на друга държава от ЕС. Това е ваше право като европейски граждани", информира още Гюров.
Той призовава българите, ако са в региона, да се регистрират в рубриката "Пътувам за" на сайта на МВнР. "Отнема няколко минути, но може да бъде от голяма полза при нужда от връзка с вас.
Моля, споделете тази информация, за да стигне до повече хора. Пазете себе си и близките си. Не сте сами", завършва премиерът.
