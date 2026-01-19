Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд.евро
Днес, в ЕП в Страсбург, евродепутатите ще обсъдят предложенията за обединяване на регионалните, земеделските и други фондове в национални "пакети“, обединени в т.нар. национални и регионални партньорски планове, с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито (Кохезия и реформи) и комисарите Пиотр Серафин (Бюджет) и Кристоф Хансен (Земеделие).
Предложението, внесено от Комисията на 16 юли 2025 г. като част от Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г., е съвместна отговорност на комисиите по бюджети, земеделие и регионално развитие.
Докладчиците, които водят работата на Европейския парламент по предложението, са Карло Реслер (ЕПП, Хърватия – BUDG), Андрей Новаков (ЕПП, България – REGI) и Елси Катайнен (Renew, Финландия – AGRI).
Регламентът е част от мащабния пакет за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и ще определи правилата за разпределянето на над 780 милиарда евро европейски средства за всички държави членки след 2027 г.
Фактът, че българин е избран за докладчик по един от ключовите финансови инструменти на ЕС, е ясен знак за високото доверие, което Андрей Новаков е изградил в Европейския парламент, както и за активната роля на България в оформянето на бъдещата кохезионна и регионална политика на Съюза.
"Средствата ще бъдат насочени към повишаване на стандарта на живот, достъпа до здравеопазване и по-добрата свързаност между градовете и селата. Все по-често виждаме семейства, които избират да живеят в по-малки населени места, затова е важно развитието на градските и селските райони да се разглежда като взаимно свързано“, посочва Новаков.
Той подчертава и ролята на кметовете и местните власти, както и значението да разполагат с ясна информация за общия бюджет от 22,3 млрд. евро, от които:
· 19,5 млрд. евро са предвидени за селскостопанска политика, развитие на селските райони, кохезионна политика, мерки за миграция, сигурност и граничен контрол;
· над 8 млрд. евро – за по-слабо развитите региони,
· почти 2 млрд. евро – за Социалния климатичен фонд,
· близо 1 млрд. евро – за миграция, сигурност и вътрешни работи,
· около 733 млн. евро – за трансгранично сътрудничество.
В предстоящата работа по новия модел на финансиране ключовата разлика е, че в изготвянето на доклада ще участват не само членовете на Комисията по регионално развитие, но и представители на комисиите по бюджети и по земеделие, което ще позволи по-цялостен и координиран подход към бъдещото европейско финансиране.
