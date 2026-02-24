Андрей Новаков за сменените 28 областни управители: Те са 100% партийни активисти!
"За една нощ бяха сменени 28 областни управители, често отговорни за управление на европейски средства по различни проекти. Нямаше да бъде такъв проблем, ако хората, които ги сменят бяха избрани с избори, нещо което не е факт. Призовавам колегите тук, Европейската сметна палата да следят изкъсо положението в България и ако се наложи да се намесят, за да гарантират правилното управление на парите на данъкоплатците в Европа", каза той.
Новаков е изпратил официален сигнал до Европейска сметна палата с призив за засилен контрол върху разпределението и управлението на европейските средства в страната.
"Много често в нашите комисии и в Европейската сметна палата говорим за приемственост, административен капацитет и безпристрастност, когато става въпрос за управление на европейски средства. Държавата, която познавам най-добре, от вчера има много негативен пример", посочи още евродепутатът.
Новаков изрази притеснение, че новоназначените областни управители са "100% партийни активисти", което според него не гарантира нито честността на изборния процес, нито стабилността в управлението на европейските средства.
