Андрей Райчев за конфликта в Близкия изток: България трябва да пази последователност
Според него Израел залага нещо още по-огромно – съществуването си.
"Победата в тази война е безкрайно важна за тях, защото всичко останало става подробност. Какво ще стане с украинската война, просто не може да изчислим, но със сигурност нищо хубаво за украинците. А Европа пак нищо не можа да реагира“, добави той.
На този фон България влиза в предизборна кампания, а дневният ред се разкъсва между международната криза, трусовете в институциите и очакванията за промяна.
В ефира на bTV Райчев предупреди, че България трябва да пази последователност и да не допуска вътрешнополитически демонстрации да заместят реалната дипломация. Според него подобни инициативи могат да произведат повече шум, отколкото решения, и да поставят страната в неловка позиция.
Георги Харизанов подчерта, че България е част от ЕС и НАТО и реалистичната линия е ясна:
"Адекватното ни поведение в тези колективни съюзи е единствената опция. Другото би било някакъв национален ентусиазъм, който може само да влоши нещата“, каза той.
Според Харизанов ключов риск е липсата на единна европейска позиция, която става все по-видима при всяка нова голяма криза. В този контекст България трябва да се придържа към общите решения на съюзите, вместо да импровизира.
Веселин Стойнев постави акцент върху вътрешнополитическия контекст и опасността кризата да бъде използвана за популизъм: "В един такъв ред можем да бъдем странична жертва на конфликт, без да сме виновни. Важно е страната да спре дребното политиканстване“, каза той и определи част от инициативите в парламента като "комични“.
Стойнев подчерта, че смисълът на съветите по сигурността не е в шумните декларации, а в изграждането на политически консенсус в момент на риск.
