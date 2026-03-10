Андрей Янкулов в социалните мрежи.
Според Янкулов единственото, за което става дума, е възстановяването на някаква обикновена нормалност.
"В която България би имала изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор'', допълни той.
"Обаче обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала. Защо не е повдигнала, ако такива доказателства има? Защо е говорил това, ако няма?'', написа още служебният министър и допълни:
"Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор.Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено''.
Андрей Янкулов: Искането за смяната на главния прокурор не е партийно-политическо
© Булфото
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
08:29
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Министър Исмаилов към заместник-генералният директор на НКЖИ
09.03
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
Илияна Йотова удостои посланика на Република Аржентина в България с орден "Мадарски конник" първа степен
09.03
КТ "Подкрепа" поиска мерки от правителството: Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Веселин Стойнев: Радев ще бъде продължение на линията Орбан-Фицо,...
23:06 / 09.03.2026
Доц. Орманджиев: Казусът със Сарафов не може да бъде решен до кра...
22:38 / 09.03.2026
Явор Куюмджиев: България има запаси от петрол за 30 дни
22:39 / 09.03.2026
Три сигнала за дронове във въздушното прастранство над Летище "Ва...
22:39 / 09.03.2026
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Минист...
21:37 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.