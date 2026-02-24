Андрей Янкулов.
По думите му днес е отишъл на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност.
"За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск. За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума", допълни правосъдният министър.
Според Янкулов макар министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.
Андрей Янкулов: Заседание на съдийската колегия на ВСС не се проведе
Още от категорията
/
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:12
Социологът Евелина Славкова: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:40
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
08:39
Киселова за смяната на областните управители: Не виждам защо някой трябва да е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г.
08:37
Зам.-ректорът на Академията на МВР: Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори
23.02
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.