Всяко издание на "Sofia Wedding Expo“ се различава от предишното, най-малкото с това, че се представят новите тенденции в сватбеното облекло, че има нещо интересно, което не се е представяло до момента. Това каза организаторът на сватбеното изложение "Sofia Wedding Expo“ Анета Пени внаИзложението ще се проведе на 17 и 18 януари 2026 г. в хотел "София Балкан Палас“. На него ще бъдат представени всички услуги, свързани с организацията на сватбеното тържество. "Входът е с покани, които се разпространяват със списание "Сватба“ или с регистрация на сайта на изложението. При липсата на покана или регистрация има вход от 2 евро на самото изложение. На втория ден по-решителните могат дори да си капарират различни услуги. Изложителите дават големи отстъпки в тези два дни. Всички посетители участват и в томбола с много хубави награди всяка година“, разказа организаторът.Анета Пени разказа за тенденциите в организирането на сватбени тържества през последните години. По думите й все повече младоженци се обръщат към сватбени агенти, които поемат цялата организация на сватбения ден. Затвърждава се и тенденцията да се организират сватби на открито през летния сезон на места извън градовете. "Това са сватби, които продължават цял уикенд, с различни игри, които се организират. Гостите могат да си направят една екскурзия до някъде. Много младоженци избират и чужбина“, обясни тя.Добре организирана сватба за около 100 човека възлиза на около 35 000 лева. "В зависимост от това какво младоженците искат на тази сватба, цените могат да бъдат и много, много по-високи. Чухме и за сватба за половин милион, като само живите цветя са били на стойност над 70 000“, сподели Пени.Все повече двойки повтарят обетите си на 10-та или 20-та годишнина.Палитрата от сватбени цветове е огромна. "Те могат да бъдат съчетание от наситени тонове, от ярки тонове, балансирани, топли и неутрални тонове със земни акценти. Разнообразието е изключително голямо“, изброи Анета Пени.Преди броени дни Pantone обяви цветът за 2026 г. – нюанс на бялото, наречен Cloud Dancer. "Очакваме, че през следващата година този нюанс, който фокусира върху едно спокойствие и естественост, ще бъде използван от младоженците в тематичните цветове за тяхната сватба, както и в булчинските рокли“, допълни тя.