Ангел Джамбазки: Битовата етническа престъпност убива
"Обаче някак си не е коректно да се споменава, заради "политическата коректност", добави Джамбазки.
Според него битовата етническа престъпност убива. "Време е да бъде прекършена. Веднъж и завинаги", каза още той.
