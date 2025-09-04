ЗАРЕЖДАНЕ...
Ангел Джамбазки: Изхвърлянето на патриотичните произведения от учебната програма граничи с национално предателство
Резултатът от това осакатяване на националната памет го виждаме всеки ден в новините, допълни той. "Това е абсолютно безотговорна и предателска политика, чиито резултати и катастрофични плодове берем и днес. Това е резултат от взривяването на националното образование през националната история и през българския език и литература. Ако някой мисли, че това е просто някаква параноя, нека да погледне знанията на учениците по български език и литература и история през последните 10 години на матурите и на изпитите във висшите учебни заведения. Това е нерадостна картинка“, смята Джамбазки.
Промените в учебното съдържание според него се правят заради чуждо влияние върху българското образование. "Отдавна се работи с най-различни неправителствени организации, финансирани по линия на чужди фондации и по линия на най-различни турски лобистки фирми, които просто искат да заметат тази тема. Най-вероятно ще чуем поредните глупашки доводи и обяснения колко трудно е на децата, как не могат да се справят“, коментира бившият евродепутат.
Ангел Джамбазки отбеляза, че в общественото пространство липсва информация за промените в учебните програми в средното образование и поради тази причина той ще изиска такава по Закона за достъп до обществена информация. "Когато получа отговорите, ще формираме някакъв обществен натиск, който би трябвало да се използва. Нашата политическа администрация винаги отстъпва, когато види насреща си организиран, справедлив отпор“, добави той.
